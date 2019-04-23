الهلال يواجه النجم الساحلي الْيَوْم في السويس

سيخوض الهلال مباراة مصيرية، الْيَوْم الثلاثاء، بمدينة السويس المصرية، أمام النجم الساحلي التونسي، في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت المباراة قد تأخرت عن تاريخ لعبها 9 أيام، وتحولت إلى مصر بقرار من "الكاف"، نظرا لعدم استقرار الأحوال الأمنية في السودان.

وكان الفريق التونسي قد انتصر (3/1) على ملعبه، بمدينة سوسة، في مباراة الذهاب.

وسيفتقد الأزرق السوداني عامل الأرض والجمهور، بينما يخوض النجم الساحلي المباراة وهو في قمة معنوياته، بعد تحقيقه كأس زايد للأندية العربية للأبطال، قبل عدة أيام، على حساب الهلال السعودي. Advertisements

ويبني المدير الفني للهلال، نبيل الكوكي، حساباته على الشخصية الفنية الجيدة، التي ظهر بها فريقه في الشوط الثاني خلال مباراة سوسة.

وتتوفر للمدرب الكوكي كل عناصر الفريق الأساسية، بدايةً قلب الدفاع النيجيري، إيمانويل إيرواتشوكو، الذي سيحل محل عمار الدمازين.

ويُتوقع أن يعتمد الهلال في المحور على الثنائي، نصر الدين عمر وأبو عاقلة عبد الله، وصانع الألعاب شرف الدين شيبوب، إلى جانب ثنائي الهجوم، الكونجولي إدريسا أمبومبو، والدولي وليد الشعلة.

وسيدير مباراة الهلال والنجم الساحلي، طاقم تحكيم مصري يتكون من حكم الساحة، محمود البنا، ويعاونه هاني عبد الفتاح، مساعد أول، وسمير جمال، مساعد ثان، ومحمد معروف حكما رابعا.