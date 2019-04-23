الخارجية تتسلم (5) من أطفال "داعش" بسوريا

أعلنت وزارة الخارجية، يوم الإثنين، عن تسلمها خمسة من الأيتام السودانيين العالقين في الشمال الشرقي السوري بمناطق تنظيم داعش، وأشارت إلى أن أعمارهم تتراوح ما بين سن الثالثة والخامسة، توطئة لتسليمهم إلى ذويهم .

وقال بيان صحفي للخارجية، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لإعادة المواطنين السودانيين العالقين بالمناطق التي كان يسيطر عليها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وبمتابعة مباشرة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء المجلس.

وأشار البيان إلى أنه خلال مراسم تسلم الأيتام تقدم ممثل وزارة الخارجية الوزير المفوض، بدر الدين الجعيفري، بالشكر للحكومة السورية والجهات المختصة الأخرى بشمال وشرق سوريا، لتسهيلها نقل هؤلاء الأيتام من الشمال الشرقي السوري إلى العاصمة دمشق، ومنها إلى الخرطوم.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد وجه وزارة الخارجية بمواصلة ومضاعفة جهودها لإعادة جميع العالقين في أقرب فرصة ممكنة.