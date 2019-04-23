شرطة محلية أبيي تضبط 13328 حبة ترمادول مخدرة (خرشة)

قال مدير شرطة محلية ابيي العقيد/ شرطة عبدالرحمن عيسى كير ان عددا من افراد الشرطة و ادارة مكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط 13328 حبة ترمادول مخدرة بحوزة المتهم (ك.م.ج) من رعايا دولة جنوب السودان واوضح العقيد عبدالرحمن ان المتهم قد تم فتح بلاغ ضده يحمل الرقم ..(٥٠) بقسم شرطة محلية أبيي بهدف تنفيذ الإجراءات القانونية عليه .

وابان ان هذه الضبطية تعد الثانية من نوعها خلال الفترة القصيرة الماضية هذا ووقف المدير التنفيذي المكلف للمحلية ابراهيم بخيت طة وعدد من المسؤولين على حجم ونوعية الحبوب المخدة التي تم ضبطها .