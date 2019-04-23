عليك بـ(النص) يا الكوكي ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• اذا نجح الكوكي في الحد من خطورة خط وسط النجم الساحلي في معركة السويس مساء اليوم .. فإن الهلال سينجح في تكبيل (اللتوال) وشل حركته وافشال خطة مدربه الداهية الفرنسي لومير.

• الفريق التونسي يعتمد كليا على لاعبي الوسط في بناء ساتر دفاعي فولاذي امام منطقة الدفاع لحظة الارتداد للخلف للتصدي لهجمات الخصوم .. وبالمقابل تظهر خطورته لحظة قيادة هجمة على مرمى الفريق المنافس.

• وحتي ينجح الهلال في السيطرة على منطقة الوسط .. يجب اختيار العناصر المناسبة التي ستؤدي هذه المهمة الصعبة .. لأن خوض معركة بهذا الحجم وامام منافس شرس تتطلب لاعبين اصحاب مجهود وافر طيلة الـ90 دقيقة.

• اللقاء سوف يجيء تكتيكي بالدرجة الاولى خاصة من جانب النجم الساحلي .. والذي لن يعمل على مجاراة الهلال في ألعابه والعمل على تهدئة اللعب وتأخير الزمن .. ويعلم رومير مدرب النجم ان الهلال يخطط للوصول لشباكه في توقيت مبكر.

• هناك تحليل خاطيء تابعته في اكثر من وسيلة اعلامية ان النجم الساحلي تعرض لإرهاق في مباراة الهلال السعودي في نهائي كأس زايد … وهذا غير صحيح و(اللتوال) خلد للراحة لفترة طويلة عقب المباراة المذكورة .. كما ان هناك عناصر لم تشارك في اللقاء وسوف تظهر اليوم.

• الهلال عموما جاهز لهذه المعركة بعد فترة اعداد ناجحة للغاية في المحروسة بعيدا عن الضغط الاعلامي والجماهيري الذي كان سيتعرض له حال قيام المباراة في ام درمان .. وهناك تفاؤل وسط الاهلة بقيام المباراة وسط هذه الظروف بتخطي النجم ومواجهة الزمالك.

• كالعادة كل الخوف من التحكيم الذي ظل يترصد الهلال بصورة غريبة في المباريات الافريقية .. ويكفي ما تعرض له الازرق في لقاء الذهاب بسوسة بإحتسابه ثلاث ركلات جزاء لا وجود لها للنجم .. ونجح من خلالها في تحقيق فوز غير مستحق.

• يُحسب للبعثة الادارية للأزرق في اقناع اللجنة الامنية المصرية بالتراجع عن قرارها السابق بمنح الجمهور السوداني 500 مقعد فقط داخل مدرجات استاد الجيش بالسويس .. وتقرر السماح بدخول 1000 مشجع والعدد مرشح للزيادة حسب تصريحات البعثة الادارية .. كما ان الدخول للجماهير السودان الي استاد السويس سيكون بالمجان.

(صمت اخير) ..

• اللهم أنصر هلال السودان.