اعتقال كبر وحسبو وتعزيزات عسكريه مكثفه بسجن كوبر

ابلغت مصادر ان السلطات اعتقلت مساء امس الاول نائب رئيس الجمهوريه السابق محمد عثمان كبر ونائب الرئيس الاسبق حسبو محمد عبد الرحمن في اطار استمرار حملة المجلس العسكري في القبض علي رموز النظام المخلوع .

وبحسب صحيفة اخر لحظة ان هيئة الاستخبارات التابعة للقوات المسلحة تحرت معهم .

في السياق رصدت الصحيفة تعزيزات عسكرية مشددة امام سجن كوبر خاصة من الناحية الشمالية والغربية حيث تم تدعيم القوات المسلحة بقوات من الدعم السريع وعربات مدرعة

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)