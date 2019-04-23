التاريخ: 23-أبريل-2019 فى : أخبار 15 مشاهدة Advertisements كشف النائب المستقل السابق عبد الجليل عجبين عن قيامه وبعض النواب المستقلين السابقين بالدفع بمذكرة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان بحسب صحيفة السوداني تطالب بتغيير اسم شارع (عبيد ختم) الذي يبدأ من “صينية بري” وحتى “المركز الإسلامي” الإفريقي لـ (شارع الكنداكة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة لــ”البرهان “تطالب بتغيير اسم شارع “عبيد ختم ” لــ” شارع الكنداكة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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