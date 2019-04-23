خلال لقاء المدرعات.. حميدتي: ”الشعب دا ما بندق عصى”

خلال زيارة لقيادة سلاح المدرعات بضاحية الشجرة بالخرطوم نهار امس الاثنين، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد حمدان حميدتي حرصهم على حماية الشعب وان ذلك من واجبهم وقال مشيراً للمعتصمين بساحة القيادة العامة “الشعب دا ما بندق عصى” برغم اشارته لوجود مخالفات أخلاقية وتجاوزات. وان الأولوية الان الاتفاق معهم ولكن بإجماع الشعب السوداني. وجزم حميدتي الذي كان يخاطب جمعا من ضباط وضباط صف المدرعات على ان ما تم من تحولات سياسية ليس بتمثيلية وانهم قاموا في المجلس بإعادة شركات كبرى للدولة ستعود معها مبالغ طائلة،مفصحا عن فتح المجلس العسكري لحسابات ببنك السودان وزاد بقوله “مافي زول من المجلس يستلم ليو قرش في يدو”. واقسم حميدتي انه زاهد في السلطة ويكفيه قيادته لقوات الدعم السريع.

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