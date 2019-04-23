والي غرب دارفور المكلف يدشن الحملة المشتركة للقضاء على الحصبة و شلل الاطفال

دشن والى غرب دارفور المكلف اللواء الركن عبد الخالق بدوى محمود الحملة المشتركة للقضاء على مرض الحصبة و استئصال شلل الاطفال و نقص فيتامين ( أ ) .

و اعلن لدى مخاطبته الاحتفال الذى اقامته وزارة الصحة و التنمية الاجتماعية بمبانى التحصين مساء امس بمناسبة تدشين الحملةو الثلاجات المقدمة من منظمة اليونسيف ، دعمه و مساندته للحملة و تذليل كافة العقبات التى يمكن ان تعيق نجاحها .

و اكد الوالى ،على اهمية تطعيم كافة الاطفال المستهدفين بالولاية موجها الوزارة بإنشاء مراكز ثابتة لتحصين الاطفال لضمان وقايتهم من الامراض و اعرب عن شكره و تقديره للمنظات الشريكة و الداعمة للحملة.

فيما اكد مدير عام الوزارة د. محمد يحى، اكتمال كافة الترتيبات لإنطلاقة الحملة فى كافة انحاء الولاية فى موعدها المحدد و اوضح ان الاستراتيجية المتبعة فى تنفيذ الحملة ستكون وفقا للمراكز الثابتة و المؤقتة و الجوالة مشيرا فى الوقت نفسه الى مجانية التطعيم

و اضاف ان وزارته تسعى من خلال هذه الحملات إلى خفض وفيات الاطفال دون سن الخامسة.

و فى السياق حمل المشرف الاتحادى للحملة النذير نوح ، مسؤلية رعاية الحملة لحكومة الولاية مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة تضافر كافة شرائح المجتمع من أجل انجاح الحملة و حيا العاملين فى برنامج التحصين الموسع و شركاء الصحة من المنظمات على الجهود التى بذلوها فى سبيل تنفيذ الحملة و فقا للمعايير المطلوبة .

الى ذلك اعلن كل من ممثل منظمة الصحة العالمية د. ادم محمد نور و ممثل اليونسيف د. عبير العجبانى دعمها المتواصل للوزارة خاصة قضايا الاطفال مطالبين بضرورة تطبيق معايير الجودة فى تنفيذ هذه الحملة التى وصفوها بالنادرة موضحين ان الهدف من التحصين هو بناء مناعة الاطفال .

و فى الاثناء ابان مدير برنامج التحصين الموسع بالولاية عبد الله محمد عمر ،ان الحملة تستغرق عشرة ايام و تستهدف الاطفال من عمر يوم إلى اقل من عشر سنوات سيتم تطعيمهم بلقاح الحصبة و الشلل و فيتامين ( أ ) و اشار الى ان الولاية عانت كثيرا من تفشي مرض الحصبة خلال العام ٢٠١٨م حيث تجاوزت حالات الاصابة ال( ٣٠٠ ) حالة فيما بلغ عدد الوفيات ستة حالات و اضاف عبد الله ان المستهدفين من لقاح الحصبة فى هذه الحملة بلغ عددهم ( ٤٨٢٥٣ ) طفل .

تجدر الاشارة الى ان وزارة الصحة و التنمية الاجتماعية سيرت كرنفالا جاب احياء مدينة الجنينة ايذانا بإنطلاقة الحملة