الصراع الآن حول إعادة إنتاج النظام القديم أو إسقاطه إسقاطاً حقيقاً

لم يسقط بعد، ولهذا جاءت الدعوة لتجديد الثورة لقد تم إسقاط البشير بثورة الشعب السوداني، وترحيل بن عوف عن السلطة من قبل المجلس العسكري، وظهر ذلك بالنسبة لشباب الثورة كانحياز الجيش الى الشعب، بعد أن كان الشعار الذي رُفع منذ تدخل الجيش "السلمي" هو: الجيش جيش الشعب ومع بطء المجلس في تحقيق المطالب التي طرحت، ومن ثم لفلفة القضايا والتماطل في نقل السلطة ، واصدار قانوني منع المتاريس ومشاركة الأحزاب السيئين، أحزاب الحوار الوطني "شركاء النظام السابق"والدفع السريع لمشاركتهم في الحكومة الانتقالية، في إطار ما بدا أنه صفقة مع الكيزان بدولتهم العميقة ، ثم محاولات التصدي للمتظاهرين بإصدار قرارات فحواها "ممنوع التظاهر"، أصبح واضحاً بأنه لم ينحاز الى الشعب، وأنه يمتلك "رؤية" أخرى لا تحقق المطالب التي طرحتها ثورة ديسمبر .

لهذا أصبحت السودان بحاجة الى ثورة جديدة لكنس بقية الكيزان وشركائها، فما يبدو هو أن المجلس العسكري يرتب إعادة بناء السلطة القديمة، متمسكاً بالنمط الاقتصادي الذي حكمته المافيا منذ عقود، والمرتبط بالمركز الإمبريالي، والعربي ومتمسكاً بشكل السلطة "الرئاسية" الذي صيغ خلال العقود الماضية، وبالتالي فإن مسك عملية "التغيير" من قبله تهدف الى إعادة إنتاج سلطة تقوم على ذلك، وإذا "تنازلت" في ما يخص الديمقراطية في الفترة المقبلة كان ذلك في القدر الأقل، والذي لا يسمح بهزّ الأسس سالفة الذكر، مع توسيع "قاعدة السلطة" لكي تستوعب "قوى جديدة" يجري الاعتقاد بأن إشراكها في السلطة سوف ينقذ الرأسمالية المسيطرة ويكرّس سلطتها.



لهذا يعود شباب ثورة ١٣ ديسمبر الى الشارع من أجل قطع الطريق على هذا السيناريو، بهدف إكمال الثورة بتحقيق الأهداف التي بدأت من أجلها، فالمطلوب دولة مدنية يسودها الأمن والسلام وإيقاف الحرب وتعويض المتضررين منها وفرص عمل وحد أدنى للأجور وإصلاح عميق لقطاعي التعليم والصحة و...الخ، دور مختلف للسودان إقليميا وفي العالم، مطلوب دستور جديد يؤسس لدولة جديدة، وليس ترقيعاً في دولة عمر البشير والمافيات التي عششت فيها ولقد تبيّن أن المجلس العسكري ليس في هذا الوارد، لهذا مطلوب العودة الى المطلب الذي طرح منذ البدء، والمتعلق بنقل السلطة الي حكومة مدنية "حكومة تكنوقراط" تشرف على مرحلة انتقالية تهيء لحياة سياسية سليمة، يمكن أن ينتخب خلالها مجلس تاسيس يصيغ دستوراً مدنياً يكون أساس الانتقال الى دولة حديثة، بالتالي لا بد من إسقاط كل ما جرى خلال الأيام الماضية من قبل المجلس العسكري في سياق سيناريو ترقيع السلطة القديمة، ومن ثم البدء من النقطة الأساس، تلك المتعلقة بمن يشرف على المرحلة الانتقالية.

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إن التسريع في اللقاء بالقوي السياسية الشريكة للنظام البائد كان يصب في خدمة القوى الموجودة أصلاً، اي بقايا حزب المؤتمر الوطني وشركائها، وبالتالي يعيد إنتاج السلطة ذاتها، وهو في كل الأحوال يضمن استمرار النمط الاقتصادي الريعي القائم، ويؤكد على الاتفاقات والمعاهدات السابقة التي يرفضها الشعب السوداني ( الاتفاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية مع تركيا والدول العربية خصوصاً)ومن ثم يبقي السودان ضمن السيطرة الإمبريالية الغربية عربية .

الصراع في السودان الآن هو حول إعادة إنتاج النظام القديم أو إسقاطه إسقاطاً حقيقاً.

#لم_يسقط_بعد

#تسقط_ثالث

#اعتصام_القياده_العامه

#حكومة_انتقالية_مدنية