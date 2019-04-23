والي ولاية الخرطوم يتفقد محلية بحري

تفقد والي ولاية الخرطوم الفريق الركن مرتضي عبدالله وراق صباح اليوم محلية الخرطوم بحري حيث كان لدي إستقباله بالمحلية الأستاذ عماد خضر محمد المدير التنفيذي للمحلية المكلف بتسيير دولاب العمل بالمحلية

هذا وقد إطلع الوالي علي سير الأعمال بالمحلية وإنسياب الخدمات بوحداتها الإدراية وقد أفاد المدير التنفيذي أن الأوضاع بالمحلية جيدة خصوصا فيما يتعلق بعمليات النظافة وإزالة النفايات وعمليات رش الذباب والبعوض وإستعداد المحلية المبكر لفصل الخريف وتطهير الخيران إنسجاما مع باقي المحليات وكذلك التحضير المبكر للعام الدراسي الجديد.

وشدد الوالي علي ضرورة تفعيل دور الوحدات الإدارية في مجال الخدمات لتعوض غياب اللجان الشعبية التي تم حلها وقد دعي الوالي كذلك للإهتمام الكبير بالمواطن وتوفير أقصي ما يستحق من خدمات.