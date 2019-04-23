الهلال السوداني يتحدى النجم الساحلي في الكنفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تدّق ساعة الحقيقة في السادسة والنصف من مساء اليوم”الثلاثاء” أمام الهلال السوداني عندما ينازل نظيره النجم الساحلي في مباراة تأتي لحساب إياب ربع نهائي بطولة الكنفدرالية.

ولن يكون أمام ممثل السودان أفريقيًا خيارًا آخر غير الفوز إن أراد الاستمرار في المنافسة بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف ذهابًا بتونس.

وسيكون”الأزرق” في حاجة إلى الفوز بهدفين دون مقابل لضمان تأهله للدور القادم.

وأدّت الظروف التي تسود السودان حاليًا بسبب الاحتجاجات إلى اتخاذ الاتحاد الأفريقي قرارًا بتحويل المباراة لتلعب في العاصمة المصرية القاهرة وهو ما سيحرم الهلال من أنصاره، لكّن إدارة النادي بذلت جهودًا كبيرة في توفير فرصة لجماهير الجالية السودانية بحضور المباراة بعد أنّ أمنّت على حضور ألف مشجع بموافقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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ويفقد”الأزرق” في لقاء اليوم مدافعه عمار الدمازين بعد إصابة تعرّض لها في مباراة الذهاب بتونس، لكّن الخيارات الأخرى ستكون حاضرة أمام التونسي الكوكي.

وسيدير مباراة الهلال والنجم الساحلي، طاقم تحكيم مصري يتكون من حكم الساحة، محمود البنا، ويعاونه هاني عبد الفتاح، مساعد أول، وسمير جمال، مساعد ثان، ومحمد معروف حكما رابعا.

وعلى الجانب الآخر، يدخل النجم الساحلي المباراة في ظروف مثالية بعد فوزه بلقب كأس زايد للأندية الأبطال مؤخرًا على حساب الهلال السعودي.

وسيخوض ممثل تونس مواجهة اليوم في غياب لاعبه أمين بن عمر بعد إصابة في الفخذ مؤخرًا.