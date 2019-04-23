الشرطة تؤكد حرصها على اعلاء مصلحة الوطن

فى لقاء تنويري لضباط الشرطة من رتبة العقيد فاعلى بقاعة اكاديمية الشرطة العليا ،قدم التهنئة الفريق اول بابكر احمد للوطن بنهاية العهد البائد وتولى المجلس الانتقالى للسلطة لفترة انتقالية ، مؤكدا جاهزية قوات الشرطة للوفاء بواجباتها والمساهمة فى ارساء دعائم الاستقرار والعدل وبناء الوطن .

وأشاد الفريق الركن شمس الدين كباشى فى خطابه بدور قوات الشرطة ومساهمتها الفاعلة فى التغيير والتزامها بالقانون وانحيازها لسلامة الوطن واكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين القوات المسلحة والاجهزة النظامية لصيانة الامن والاستقرار و الانتقال السلمى للسلطة .

كما اكد الفريق اول شرطة الطيب بابكر على عضو المجلس على الدور الهام الذى قامت به الشرطة فى التغيير وحرصها على اعلاء مصلحة الوطن والمحافظة على الأرواح والممتلكات مؤكدا فى ذات الوقت أن الشرطة ستظل وفية للمواطنين قبل وفائها للحكام ، مبينا ان التزام الشرطة القانونى والاخلاقى ودورها فى غرس روح التسامح والاخاء واجب قانونى وأخلاقى لن تحيد عنه الشرطة .

واكد الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة اللواء شرطة د . هاشم على عبدالرحيم ان هذا التنوير ستعقبه لقاءات أخرى فى اطار التواصل بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوات الشرطة .