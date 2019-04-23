الحلو: الوقت غير مناسب لافتتاح مكاتب الحركة بالخرطوم

قال رئيس الحركة الشعبية "شمال"، عبدالعزيز الحلو، يوم الإثنين، إن الوقت غير مناسب لإعادة افتتاح دور الحركة ومكاتبها بالخرطوم ومزاولة نشاطها، ونبه بأن يتم التركيز الآن على مواصلة الحراك بوسائله المختلفة حتى اقتلاع نظام الإنقاذ من جذوره.



وأشار الحلو في بيان صحفي، إلى أن الحركة الشعبية ستقوم باستعادة دورها وجميع الأصول والممتلكات، إذا تم الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب وتحقق السلام العادل.



وأشاد الحلو بدور منسوبي حركته في الثورة السودانية والحراك الجماهيري الحالي، ممتدحاً حرصهم على حماية ممتلكات الحركة ودورها.