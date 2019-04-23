وأشار الحلو في بيان صحفي، إلى أن الحركة الشعبية ستقوم باستعادة دورها وجميع الأصول والممتلكات، إذا تم الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب وتحقق السلام العادل.
وأشاد الحلو بدور منسوبي حركته في الثورة السودانية والحراك الجماهيري الحالي، ممتدحاً حرصهم على حماية ممتلكات الحركة ودورها.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلو: الوقت غير مناسب لافتتاح مكاتب الحركة بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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