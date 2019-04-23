أمر طوارئ بتنظيم استخدامات دقيق الخبز بالخرطوم

وحظر أمر الطوارئ إعادة تعبئة الدقيق المخصص للخبز إلا بتفويض من السلطات المختصة وصناعة الخبز بالمخالفة للأوزان والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.
وتشمل عقوبات المخالفة بحسب الأوامر، السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ومصادرة المعروضات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر، ومصادرة الوسيلة المستخدمة في المخالفة، وسحب الترخيص أو التوكيل.
كما وجه القرار كافة السلطات والجهات المختصة بوضع الأمر موضع التنفيذ الفوري، اعتباراً من الحادي والعشرين من أبريل لسنة 2019 م.
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