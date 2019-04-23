اطلع والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري على سير العمل والأداء بالإدارة العامة للسياحة بالولاية الشمالية وخطتها للمرحلة القادمة، جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه hghls بالدكتور الصادق عوض مدير الإدارة العامة للسياحة بالشمالية .

وتطرق اللقاء لجهود الإدارة لتطوير العمل السياحي خلال الفترة المقبلة والدور الذي يمكن ان تلعبه السياحة في دعم الاقتصاد بالولاية، وتعرف الوالي خلال اللقاء علي الترتيبات الجارية لانطلاقة الموسم السياحي والذي سينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل بجانب المشروعات التي تنفذها الإدارة بالشراكة مع شركة محجوب أولاد في مجال تأهيل المواقع السياحية والاثرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشمالية تؤكد دور السياحة في دعم الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.