وتطرق اللقاء لجهود الإدارة لتطوير العمل السياحي خلال الفترة المقبلة والدور الذي يمكن ان تلعبه السياحة في دعم الاقتصاد بالولاية، وتعرف الوالي خلال اللقاء علي الترتيبات الجارية لانطلاقة الموسم السياحي والذي سينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل بجانب المشروعات التي تنفذها الإدارة بالشراكة مع شركة محجوب أولاد في مجال تأهيل المواقع السياحية والاثرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الشمالية تؤكد دور السياحة في دعم الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.