الخارجية التركية: الولايات المتحدة كل الحدود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الاقتراح الأمريكي المطروح على تركيا بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران هو “تجاوز للحدود”.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بالعاصمة أنقرة مع نظيره الطاجيكي، سراج الدين مهر الدين، تعليقا على وقف الحكومة الأمريكية الإعفاءات من العقوبات على شراء النفط الإيراني، إن تركيا “تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات”.

وشدد تشاووش أوغلو على أن تركيا أكدت منذ البداية على أن مثل هذه الخطوات غير صحيحة، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تضر بالشعب الإيراني كما تعد أيضا خطوة في غاية الخطورة على استقرار وأمن المنطقة.

وأكد تشاووش أوغلو على أنه من غير السهل بالنسبة لتركيا والدول الأخرى تنويع مصادرها فيما يخص النفط، موضحا أن أنابيب النفط القادمة من العراق تضررت عقب احتلال تنظيم “داعش” وترميمها يتطلب وقتا.

وشدد على أن ما تفعله الولايات المتحدة هو اتخاذ قرار أحادي الجانب وجعل الدول الأخرى تدفع ثمن ذلك.