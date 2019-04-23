الحرس الثوري الإيراني: يهدد سنغلق مضيق هرمز في حال منعنا من استخدامه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، بأن طهران ستغلق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامه.

وقال تنكسيري، في مقابلة مع قناة “العالم” الإيرانية اليوم الاثنين جاءت بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف نظام الأعفاءات من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني: “إن مضيق هرمز هو ممر بحري وفق القوانين الدولية ولن يستفيد منه أحد في حال منعنا من استخدامه”.

وأضاف قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني: “سندافع عن المياه الإيرانية في حال تعرضت لأي تهديد”.

كما شدد الأميرال الإيراني الرفيع على أن “الحرس الثوري لن يسكت على أي ظلم يتعرض له المسلمون”.