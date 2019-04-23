عبدالملك الحوثي: انهيار كلي للجيش السعودي في الجبهات الحدودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن قائد جماعة “أنصار الله” عبدالملك الحوثي، اليوم الاثنين، أن الجيش السعودي انهار في الجبهات الحدودية والسلطات السعودية أتت بجيش بديل من مرتزقة من مختلف البلدان، مؤكدا على أن الصواريخ قادرة على الوصول إلى الرياض.

قال الحوثي على أثير قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة: “الجيش السعودي انهار في الجبهات الحدودية والسلطات السعودية أتت بجيش بديل من مرتزقة من مختلف البلدان”، مضيفا “صواريخنا قادرة على الوصول إلى الرياض وما بعد الرياض، والى دبي وأبوظبي وأهداف حيوية وحساسة ومؤثرة ومهمة نأمل أن يعوا الدرس”.

وكشف أن “هناك إنتاج لأسلحة مهمة وفعالة في السلاح البحري إضافة لوسائل مؤثرة باتت جاهزة للاستخدام عند الحاجة”.

وأشار إلى أن “السعودية لا تبالي بأسراها لدينا وهذا التعامل اللاإنساني في ملف الأسرى يقدم صورة شنيعة عنها”، موضحاً أنه “في الكثير من الحالات يتم التعامل مع الأسرى بشكل وحشي حتى في ميدان المعركة”.

وأكد أن “أنصار الله جاهزون في ملف الأسرى وفق كل العروض سواء أرادوا دفعة واحدة أو بنسب ولكن المشكلة لدى الطرف الآخر”.

وأضاف زعيم أنصار الله أن “السعودية والإمارات ليستا إمبراطوريتين في المنطقة لأن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يقول إن السعودية لا تبقى لأسبوعين من دون دعمه”.