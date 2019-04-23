ارتفاع قتلى انهيار أرضي في كولومبيا إلى 28 شخصا

موسكو — سبوتنيك. وكتبت الهيئة على "تويتر": اليوم الثلاثاء "عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة ارتفع إلى 28 شخصا على الأقل".
كانت وسائل إعلام محلية في كولومبيا قد ذكرت ف الأحد الماضي أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة في البلاد.
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