ارتفاع قتلى انهيار أرضي في كولومبيا إلى 28 شخصا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا، أن عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة ارتفع إلى 28 شخصا.

موسكو — سبوتنيك. وكتبت الهيئة على "تويتر": اليوم الثلاثاء "عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة ارتفع إلى 28 شخصا على الأقل".

كانت وسائل إعلام محلية في كولومبيا قد ذكرت ف الأحد الماضي أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة في البلاد.

