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ارتفاع قتلى انهيار أرضي في كولومبيا إلى 28 شخصا

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا، أن عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة ارتفع إلى 28 شخصا.

موسكو — سبوتنيك. وكتبت الهيئة على "تويتر": اليوم الثلاثاء "عدد قتلى انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة ارتفع إلى 28 شخصا على الأقل".

كانت وسائل إعلام محلية في كولومبيا قد ذكرت ف الأحد الماضي أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة في البلاد.

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