الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى سريلانكا

وتعتبر الصين مستثمر رئيسي في سريلانكا، ورغم ذلك قالت السفارة الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت، "إنه إذا أصر المواطنون الصينيون على السفر إلى سريلانكا، فسيكون من الصعب على السفارة تقديم مساعدة فعالة في ضوء "المخاطر الأمنية الضخمة" التي تنطوي عليها"، وفقا لوكالة رويترز.
وضرت سلسة تفجيرات إرهابية كنائس وفنادق في أننحاء مختلفة من سريلانكا، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح، مخلفة حصيلة كبيرة من الضحايا حيث ارتفع عدد القتلى إلى 290 شخصا بينما أصيب أكثر من 500 فرد.
وهزت تفجيرات واسعة، صباح الأحد، العاصمة كولومبو، أصابت 3 كنائس و3 فنادق.
وكانت السلطات السريلانكية أعلنت في وقت سابق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التوصل الاجتماعي.
من جانبه، أعلن وزير الإصلاح الاقتصادي والتوزيع العام في سريلانكا، الأحد، هارشا دي سيلفا، أنه قد تم القبض على سبعة أشخاص على خلفية التفجيرات التي وقعت في البلاد.
فيما ألقت شرطة سريلانكا القبض على 13 شخصا للاشتباه بتورطهم في التفجيرات التي طالت كنائس وفنادق سريلانكا صباح الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية.
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