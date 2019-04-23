الجيش اليمني يعلن تكبيد "أنصار الله" خسائر بغارات شرق صعدة

ا . وذكر المكتب الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني، في بيان على صفحته في "فيس بوك"، أن "مقاتلات التحالف تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من استهداف وتدمير 9 عربات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية، وقتل العشرات من عناصرها بعمليات متفرقة في مديرية كتاف (شرق صعدة)".
وأشار إلى "أن العمليات النوعية تأتي بعد كسر الجيش هجوماً واسعاً وكبيراً للمليشيات، خلال اليومين الماضيين، على مواقع القوات الحكومية بالقرب من مركز مديرية كتاف، تكبدت فيه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
ويقوم التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس / آذار 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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