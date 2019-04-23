أسدل الستار مساء أمس الاثنين على منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي بتعادل فريقي تشيلسي وبيرنلي بهدفين لمثلهما. وشهدت هذه الجولة فوز المتصدر ليفربول على كارديف سيتي بهدفين دون رد، وتخطى مانشستر سيتي نظيره توتنهام بهدف بلا مقابل. كما شهدت الجولة نفسها سقوط فريق مانشستر يونايتد أمام إيفرتون برباعية نظيفة، كما خسر آرسنال أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين. فيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ35 ..

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