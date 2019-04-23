18 غارة روسية تدك أهدافا إستراتيجية للنصرة بمحيط إدلب

دمر الطيران الحربي الروسي بسلسلة من الغارات الجوية عند الساعة الواحدة صباح، اليوم الثلاثاء 23 أبريل / نيسان، اهدافاً عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) بمحيط مدينة إدلب.

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