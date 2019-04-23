جورج وسوف يطرح البرومو الأول لأغنيته الجديدة

جوروج وسوف، طرح البرومو الأول للفيديو كليب الذى تم تصويره بقيادة المخرج أحمد المنجد، فيما ينتظر جمهور المطرب السورى الكبير، طرح الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتى هذا فيما يستعد جورج وسوف لإحياء حفلًا غنائيًا فى الكويت، يوم 3 مايو المقبل.
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