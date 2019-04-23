الجيش السوري يتصدى لهجوم من "داعش" شرق دير الزور

نفى مصدر عسكري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" فجر اليوم الثلاثاء تعرض مطار دير الزور العسكري لأي عدوان.

نفى مصدر عسكري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" فجر اليوم، الثلاثاء 23 أبريل /نيسان، تعرض مطار دير الزور العسكري لأي عدوان.

وقال المصدر في تصريح لمراسل "سبوتنيك"، "أن ما يتم تداوله حول استهداف المطار العسكري في مدينة دير الزور خاطئ تماما".

وأوضح المصدر، "أن أصوات الانفجارات التي يتردد صداها في أحياء محافظة دير الزور لا سيما الشرقية منها، ناجمة عن تصدي قوات الجيش العربي السوري لمحاولة هجوم يقوم بها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، على محور بلدة سيال على طريق دير الزور البوكمال، شرق المدينة.

وتناولت بعض وسائل الإعلام فجر اليوم معلومات عن قيام طائرات الاحتلال الأمريكي وحلفائه باستهداف مطار دير الزور العسكري.

وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة هجمات تنيظم "داعش" الإرهابي على مواقع الجيش السوري على المحاور المحاذية للطريق الواصل إلى معبر البوكمال الحدودي مع العراق، وذلك انسجاما مع السعي المحموم للولايات المتحدة الأمريكية لتأخير افتتاحه بين البلدين.