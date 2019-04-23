كأس الكونفدرالية الهلال السوداني x

18:00 النجم الساحلي الدوري المصري بيراميدز x

20:00 الزمالك الدوري الإنجليزي واتفورد x

20:45 ساوثامبتون توتنهام هوتسبر x

20:45 برايتون دوري أبطال آسيا العين x

18:00 الدحيل ذوب آهن اصفهان Advertisements x

17:30 الوصل الزوراء x

17:00 النصر الهلال x

17:00 استقلال طهران شنغهاي x

13:30 سيدني دايجو x

13:00 هيروشيما سانفريتشي كاواساكي فرونتال x

12:00 أولسان هيونداي ميلبورن فيكتوري x

11:30 جوانزو

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: ترامب سيقوم بزيارة للمملكة المتحدة وقصر بكنجهام في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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