تشيلسى ضد بيرنلى.. سارى يرفض حضور المؤتمر الصحفى احتجاجا على التحكيم

وكان ساري قد تعرض للطرد من قبل حكم المواجهة، لذا قرر عدم الحديث إلى وسائل الإعلام.
وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن مساعد سارى، جيانفرانكو زولا هو من التقى وسائل الإعلام بعد اللقاء، حيث تحدث قائلا : "ساري مستاء جداً لذا قرر أن لا يأتى هنا، طرد باللقاء وأيضاً شعر بالإهانة لذا رأى أن من الأفضل أن لا يأتى هنا، أعتذر لكم عن ذلك.
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