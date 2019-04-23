وكالة تكشف عن وقت ومكان قمة كيم وبوتين المقبلة

ولم تحدد الوكالة ميعاد المقابلة لكنها قالت إن اللقاء الذي سيجمع الرئيسين سيكون قريبا، دون أن تكشف عن مزيد من المعلومات حول الأمر.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق من اليوم، إن الزعيمين سيلتقيان بحلول نهاية أبريل، موضحا أنه من المتوقع أن يتم في جامعة الأقصى الشرقية الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وذلك وفقا لتقرير صادر عن صحيفة كوميرسانت" الروسية، التي ذكرت أنه تم اختيار الموقع من قبل الجانب الكوري الشمالي بسبب مخاوف أمنية.
وتأتي الزيارة في وقت، توترت فيه العلاقة بين بيونج يانج وواشنطن، ودعت فيه الأولى لإبعاد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جون بولتون، عن المحادثات بين الدولتين بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
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