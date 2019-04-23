أشرف ريفي: وزير خارجية لبنان أكبر فاسد في الدولة

هاجم وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي، أمس الإثنين، مجددا وزير الخارجية جبران باسيل، واصفا إياه بالفاسد الأكبر في الدولة والحكم.

واتهم أشرف ريفي في مؤتمر صحافي بمكتبه في مدينة طرابلس شمال لبنان، الإثنين، الوزير باسيل بـ " أكبر الفاسدين في الجمهورية اللبنانية" متسائلًا "عن ثروة جبران باسيل ومن أين أتت".

وأضاف ريفي "اتهمت جبران باسيل بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية، ومعطياتي وما لدى من ملفات تؤكد ذلك".

وأعرب ريفي عن أسفه لإصدار حكم قضائي ضده دون الاستماع إليه ولكل أطراف القضية، والشهود.

يذكر أن ريفي اتهم في وقت سابق الوزير باسيل بالفساد، وتقدم باسيل بشكوى إلى محكمة المطبوعات، التي أصدرت حكمها منذ أيام بإدانة اللواء ريفي بجرائم القدح والذم.

من جهته، قال المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في بيان: "بعد المؤتمر الصحفي للوزير السابق أشرف ريفي الذي كرر بموجبه أخبارًا كاذبة بعد صدور حكم أدانه لأنه لم يقدم أي دليل على اتهامه لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالفساد، وتقاعس عن الحضور أمام المحكمة لعدم امتلاكه أي دليل أو مستند، طلب الوزير باسيل من وكيله القانوني اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة كافة ضد ريفي بعد تكراره للجرائم ذاتها بهدف الإضرار بسمعة الوزير باسيل".

