بنك السودان ينفي خبر الدولار الجمركي المتداول بالوسائط.. تعرف على سعر الدولار

التاريخ: 23-أبريل-2019
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نفى بنك السودان المركزي صحة الخبر المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي حول سعر الدولار مشيراً إلى أن سعر البنك المركزي هو الذى يظهر على موقع البنك المركزي على شبكة الانترنت.
وقال البنك بحسب وكالة السودان للأنباء إن خفض الدولار الجمركي ليس من اختصاص البنك المركزي وأنما اختصاص جهات الاختصاص.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اليوم خبر مفاده ان “بنك السودان المركزي يعتمد رسميا سعر الدولار التاشيرى بـ ٢٧ جنيها والدولار الجمركى بـ ٩.٣ جنيهات مع تشديد الرقابة على السوق الموازي” .
وبمراجعة محرر أخبار الخليج 365 لموقع بنك السودان فإن سعر الدولار ليوم الإثنين 22/04/2019 هو 45 جنيهاً للدولار ، فيما كشف خبر أخبار الخليج 365 اليومي لأسعار العملات أن الدولار سجل 50 جنيهاً في السوق السوداء لنفس اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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