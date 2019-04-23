أمريكا تواجه ثاني أكبر تفش لمرض الحصبة منذ نحو 20 عاما

قال مسؤولو صحة اتحاديون إن الولايات المتحدة سجلت 71 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي بزيادة 13 % فيما تواجه البلاد ثاني أكبر تفش للمرض منذ نحو 20 عاما.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 626 حالة إصابة بالمرض الشديد العدوى والمميت أحيانا في 22 ولاية حتى 19 أبريل/ نيسان، وهو أعلى معدل إصابة في خمس سنوات، بحسب رويترز.

وسجلت المراكز في السابق 555 حالة في 20 ولاية في الفترة من أول يناير/ كانون الثاني حتى 11 أبريل/ نيسان. وقالت المراكز اليوم الاثنين إن التفشي الحالي سيتجاوز على الأرجح التفشي الذي حدث في 2014 في عدد الحالات.

وانضمت ولايتا أيوا وتنيسي إلى قائمة المراكز لحالات الإصابة الجديدة.

وكان أكثر من نصف الحالات المسجلة هذا العام في مدينة نيويورك. ويأتي التفشي الأمريكي في إطار زيادة عالمية في المرض الذي تم القضاء عليه تقريبا يوما ما.

وذكرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن الحالات العالمية زادت بنحو أربعة أمثال في الرشبع الأول من 2019 إلى 112163 حالة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.