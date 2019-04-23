وأضاف في تصريحات له ، نقلها موقع "تواصل" السعودي "أن دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للسودان الذي بلغ ثلاثة مليارات دولار منها خمسمائة مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، يأتي تعزيزاً لعلاقات الإخاء الراسخة مع الأشقاء في السودان، وإسناداً لجهود المجلس العسكري الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار".
وأكد جعفر على أن السعودية "لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان".
وأشار السفير إلى أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ودعم مسيرة التحول "يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك".
وذكر السفير بأن المملكة سبق أن أيدت ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.
وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أمس الأحد، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير السعودية في الخرطوم يتحدث عن توجيهات الملك سلمان بشأن السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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