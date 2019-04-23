سفير السعودية في الخرطوم يتحدث عن توجيهات الملك سلمان بشأن السودان

قال علي بن حسن جعفر، سفير السعودية لدى السودان، إن السفارة تعمل "بهمة عالية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة السودان وشعبه في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الشعب السوداني".

وأضاف في تصريحات له ، نقلها موقع "تواصل" السعودي "أن دعم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للسودان الذي بلغ ثلاثة مليارات دولار منها خمسمائة مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، يأتي تعزيزاً لعلاقات الإخاء الراسخة مع الأشقاء في السودان، وإسناداً لجهود المجلس العسكري الرامية لتثبيت دعائم الاستقرار".

وأكد جعفر على أن السعودية "لم ولن تتأخر عن دعم أشقائها في السودان".

وأشار السفير إلى أن وقوف المملكة إلى جانب السودان ودعم مسيرة التحول "يمليه الواجب وروابط الدين والمصير المشترك".

وذكر السفير بأن المملكة سبق أن أيدت ما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله.

وأعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أمس الأحد، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.