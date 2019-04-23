نصيحة خبراء منظمة الصحة العالمية لتجنب الموت المبكر

أظهرت نتائج دراسة أجراها خبراء منظمة الصحة العالمية أنه لتجنب الموت المبكر، من الضروري تناول 25-29 غراما من الألياف الغذائية يوميا.

وتعد الألياف الغذائية نوعا معقدا من الكربوهيدرات الموجودة في الحبوب الكاملة غير المقشرة والفواكه والخضروات مع قشورها. ووفقا للبيانات التي حصل عليها خبراء المنظمة، ينخفض خطر الموت المبكر بسبب المرض لدى الناس الذين يتناولون بانتظام إلى حد 30 غراما من الألياف الغذائية في اليوم، بنسبة 15-30% مقارنة بالذين لا يتناولون هذه الألياف.

وحلل خبراء المنظمة نتائج 185 دراسة علمية و58 اختبارا سريريا بمشاركة 4500 شخص، امتدت فترتها لـ 40 سنة. وكان الهدف الأول هو تحديد تأثير الكربوهيدرات في تعرض الناس للإصابة بأمراض مزمنة غير معدية. ووفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر الأمراض غير المعدية انتشارا هي أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي ومرض السكري. وقد بينت نتائج عمل خبراء المنظمة، أن تناول إلى حد 30 غراما من الألياف الغذائية في اليوم، يساعد في تخفيض خطر تطور هذه الأمراض، وهذا يعني حماية الناس من الموت المبكر.

ويختتم الباحثون حديثهم قائلين إن "تناول المواد الغذائية الغنية بالألياف بنسبة 16-24% يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية والنوع الثاني من مرض السكري وسرطان الأمعاء".