السراج يعتزم تخصيص مليار دولار لدعم الميليشيات

كشفت مصادر بأن "فائز السراج" رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، يعتزم تخصيص مليار دولار لدعم الميليشيات.

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أطلقت عملية عسكرية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن هدف الجيش خلال معركة تطهير العاصمة طرابلس من الإرهابيين، هو الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي.

وقال في وقت سابق إن ميليشيات طرابلس تنفذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة في إطار هجوم مضاد لمنع الجيش من الوصول إلى وسط المدينة.

وأشار إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكل الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.