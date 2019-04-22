إنفراج في أزمة السيولة وصرافات آلية تعاود العمل

شَهِدَت أزمة نقص السُّيولة أمس، انفراجاً نسبياً، وعاود عدد من الصرافات الآلية العمل بعد تغذيتها بالمال، فيما تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية بنسبة (30%)، وهبط الدولار إلى (47) جنيهاً، والريال إلى (12) جنيهاً حتى مساء أمس، وتوقّع مُختصون تراجع أسعار الصرف أكثر، حال تَسلُّم البنك المركزي الوديعة السعودية – الإماراتية المُقدّرة بـ (500) مليون دولار.

وَكَشَفَت مُتابعات (الصيحة) أمس، عن مُعاودة عددٍ من الصرافات الآلية بالخرطوم للعمل، وتمكّن المُواطنون من سحب مبالغ من حساباتهم عقب تغذيتها بالكاش.

وفي السِّياق، أكّد المحلل المصرفي د. طه حسين، أنّ سعر الصرف في حاجة لاستقرار حقيقي بعدما عانى طوال السنوات الماضية من الاضطراب والضبابية، وقال لـ (الصيحة) أمس، إنّ وصول (500) مليون دولار دفعة أولى للبنك المركزي سيُحقِّق استقراراً نسبياً في سعر الصرف، وشدد على عدم الركون لهذه المُعطيات دُون استصحاب المطلوبات الاقتصادية للإصلاح الكلي، ونوّه لتوفُّر عدة مؤشرات تدعم التعافي الاقتصادي، ورهن ذلك بما ستتخذه الحكومة المُرتقب تشكيلها من إجراءات ومدى فعالية هذه الإجراءات.