الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حزب الامة المعارض يعلن عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أكد حزب الامة القومي المعارض؛ بزعامة الصادق المهدي؛ عدم مشاركته في الجهاز التنفيذي في الحكومة الانتقالية؛ وقصرها على الاجهزة التشريعية؛ في وقت طالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للشعب.

وقال الامة في بيان اليوم الاثنين؛ ان بعض أعضاء المجلس يسعون لاعادة انتاج النظام السابق؛ وذلك من خلال التسويف والمماطلة في نقل السلطة الى حكومة مدنية.

وحذِّرُ المجلس العسكري مما اسماه بالمماحكات غير المقبولة، ودعاه للإستجابة الفورية دون تأخير والسماح بنقل السلطة إلي قِـوى إعلان الحرية والتغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الامة المعارض يعلن عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا