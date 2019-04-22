حزب الامة المعارض يعلن عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية

أكد حزب الامة القومي المعارض؛ بزعامة الصادق المهدي؛ عدم مشاركته في الجهاز التنفيذي في الحكومة الانتقالية؛ وقصرها على الاجهزة التشريعية؛ في وقت طالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للشعب.

وقال الامة في بيان اليوم الاثنين؛ ان بعض أعضاء المجلس يسعون لاعادة انتاج النظام السابق؛ وذلك من خلال التسويف والمماطلة في نقل السلطة الى حكومة مدنية.

وحذِّرُ المجلس العسكري مما اسماه بالمماحكات غير المقبولة، ودعاه للإستجابة الفورية دون تأخير والسماح بنقل السلطة إلي قِـوى إعلان الحرية والتغيير.