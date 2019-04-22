رئيس حزب البجا يدعو للتوافق السياسي لتجاوز المرحلة الراهنة

واضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج لمزيد من التشاور والشفافية والصبر من جميع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لتجاوز التحديات.
ودعا موسى الاحزاب السياسية الى تجنب نقاط الخلاف وتقديم تنازلات للدخول فى حوار مباشر للوصول تفاهمات مشتركة.
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