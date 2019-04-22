رئيس حزب البجا يدعو للتوافق السياسي لتجاوز المرحلة الراهنة

إلتقى المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق الركن شمس الدين كباشى؛ رئيس حزب مؤتمر البجا؛ موسى محمد احمد؛ في اطار المشاورات التى يجريها المجلس مع القوى السياسية للتوافق حول مطلوبات المرحلة الانتقالية. وقال موسى في تصريح صحفي عقب اللقاء اليوم الاثنين أن المجلس العسكرى الانتقالى أدار هذه المرحلة بايجابيه؛ مشيرا الى تعقيدات الاوضاع الراهنة والمستقبليه بأبعادها المختلفة. واضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج لمزيد من التشاور والشفافية والصبر من جميع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لتجاوز التحديات. ودعا موسى الاحزاب السياسية الى تجنب نقاط الخلاف وتقديم تنازلات للدخول فى حوار مباشر للوصول تفاهمات مشتركة.

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