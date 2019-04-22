الدكتور مصطفي ثابت يدلي بصوته في آخر أيام الاستفتاء بمسقط رأسه في الفيوم (صور)

أدلى الدكتور مصطفي ثابت رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر المصرية بصوته في آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية، قبل قليل في مقر لجنته الانتخابية في مسقط رأسه في قرية الروبيات بمحافظة الفيوم.
وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.
حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.
وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.
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