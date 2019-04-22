الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه في تداولات السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه في تداولات السوق الموازي أمس، ووصلت إلى 48 جنيهاً للبيع عبر النقد.

وأكد متعاملون مع السوق الموازي لـ(باج نيوز)، أن أسعار صرف الجنيه تشهد تصاعداً كبيراً أمام العملات الأجنبية.

وأشاروا إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على التخلص من العملات لا سيما لأولئك الذين يملكون مبالغ صغيرة مما جعل حجم العرض أكبر من الطلب.

وأوضحوا أن أسعار بيع الدولار تدنت إلى 48 جنيهاً عبر النقد و56 جنيهاً عبر الإجراءات المصرفية، فيما بلغت أسعار الشراء 50 جنيهاً عبر الكاش و59 جنيهاً عبر الإجراءات المصرفية. المادة السابقة النجم الساحلي يفقد أخطر لاعبيه امام الهلال المقالة القادمة أمر طوارئ بحظر تخزين ونقل وبيع المحروقات بالخرطوم

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