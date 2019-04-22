النجم الساحلي يفقد أخطر لاعبيه امام الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ذكرت تقارير إعلامية تونسية، اليوم الأحد، أنَّ محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي التونسي، سيغيب عن مواجهة الهلال السوداني، بإياب ثمن نهائي “الكونفيدرالية الأفريقية”؛ بسبب الإصابة.

كان اللاعب، أصيب في الفخذ في مباراة النجم، أمام الهلال السعودي يوم الخميس الماضي، في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، والتي فاز بها النجم (2-1).

وسافر بن عمر، مع بعثة الفريق من الإمارات إلى مصر؛ حيث ستجري المباراة على ملعب الجيش، في مدينة السويس، بعد غدٍ الثلاثاء.

وذكرت تقارير في تونس أن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية حتى يكون جاهزًا لمواجهة الدور قبل النهائي ذهابا ضد الزمالك المصري يوم 28 أبريل/نيسان، في حال التأهل.

وفاز النجم الساحلي، على الهلال (3-1) ذهابًا، وتقام المباراة بمصر، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي نقلها من السودان، نظرا للأحداث السياسية الجارية في السوادز