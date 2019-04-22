ألهب شيخ سوداني حماس الثوار داخل ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بتقليده للرئيس المخلوع عمر البشير في بعض تصريحاته في إبان حكمه والتي أثارت ضجة واسعة في ذلك الوقت. وبحسب موقع النيلين، فقد وقف الشيخ وسط جموع الثوار الذين حاصروه وطالبوه بإلهاب حماسهم ببعض الكلمات المشجعة والمحفزة. Advertisements الشيخ بدأ حديثه بعبارة الثوار الشهيرة جداً (سقطت سقطت) ليفاجئهم بعدها بتقليد البشير في اثنين من تصريحاته الشهيرة (أنا حصلت كضبت عليكم) و (مش كدة يا وداد) وسط ضحكات الثوار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شيخ سوداني يلهب حماس الثوار بتقليده للرئيس المخلوع داخل ساحة الاعتصام (أنا حصلت كضبت عليكم) و (مش كدة يا وداد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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