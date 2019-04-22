مع الاعتذار للأغنية.. بقلم محمد عبد الماجد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> صلاح قوش.
> بلادي سهول .. بلادي حقول.. بلادي الجنة للشـافوها، أو للبرة بيها سمع .. بلادي أنا بلاد ناساً تكرم الضيف وحتى الطير يجيها جيعان ومن أطراف تقيها شبع!!!.
(2)
> إسحاق أحمد فضل الله.
> لو قلتو حبيبي سلاني ودع حبي ونسانى ما بصدقكم ده حبيبى الروح بالروح.
(3)
> حسن إسماعيل.
> تهمونى بيك أنا قالوا خائن أنا ما سرقت أنا جيت أعاين.
(4)
> وداد باكر.
> ومشيت معاك كل الخطاوي الممكنة البقدر عليها وبعرفها.
(5)
> نافع علي نافع.
> الليلة…الليلة .. وحرق بنار الكمائن ديل.
(6)
> عبدالرحمن الصادق المهدي.
> ما قلنا ليك الحب عذاب … مارضيت كلامنا وجيت براك أهو دا العذاب اتحلمو.
(7)
> حميدتي.
> ما افتكرت الحظ يساعد ..عمري يورق من جديد.
(8)
> علي كرتي.
> يا المصيرك تنجرح بالسلاح البيه مرة جرحتني.
(9)
> إبراهيم غندور.
> ﺃﺧﺎﻑ ﻏﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﻳﻞ ﺗﺴﻮﻗﻮ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﻳﺘﻔﺮﻕ.
(10)
> حاج ماجد سوار.
> وين ح نهرب منو وين؟.
(11)
> روضة الحاج.
> آخر حب وأول.
(12)
> علي عثمان محمد طه.
> ويا ما إنت ظالم.
(13)
> الطيب مصطفى.
> ما زمان وصوك علينا وقالوا ليك خليك حنين.
(14)
> محمد طاهر ايلا.
> عدى فات زمن العيون الإلفة والحضن الملاذ ورهافة الحس البلون ضحكة الناس العزاز.
(15)
> عبدالرحيم محمد حسين.
> قبضوني ليه جابوني اعمل ايه هنا؟؟.
(16)
> محمد يوسف مصطفى.
> أنا بخاف… أسأل عليك الناس وسر الريدة بينا يذيع… وأخاف أكتر كمان ياغالي من إيدي إنت تضيع وأعيش بعدك آه حياتي جفاف مواسم ريده مافي ربيع.
(17)
> صديق يوسف.
> وقلنا مصيرنا يوم نوصل خيالك ما وصلناه.
(18)
> الفريق لأول عمر زين العابدين.
> قصة الريد القديمة بيسألوني عليها ديمة كل ما حاولت أنسى صحو ذكراك الأليمة.
(19)
> مامون حميدة.
> كانت أيام سعيدة .. يا ربي مناي تعيدها.
(20)
> غازي صلاح الدين.
> لا بعدك بفرحني لا قربك بريحني في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللى ينصفني.
(21)
> عمر الدقير.
> كل ما أقول قربت ليك تلقاني بادي من الألف.
(22)
> جمال الوالي.
> قليب لي رهيف .. عارفو ما بحمل حنين.
(23)
> عبدالرحمن الخضر.
> الليل ما بنومو .. أنا حاسب نجومو.
(24)
> محمد عطا.
> أنا يا طير محل ما تطير بشوفك.
(25)
> محمد ناجي الأصم.
> نحنا في بداية طريقنا ليه تقول لي مستحيل.
(26)
> مريم الصادق المهدي.
> نحنا فوق عزنا ..قبائل ما بتهزنا.
(27)
> الصادق المهدي.
> أنا ما بقطف زهورك .. بس بعاين بي عيوني.
(28)
> عوض بن عوف.
> وأغالط نفسي بي إصرار وأقول يمكن أنا الما جيت!!.
(29)
> المجلس العسكري.
> جربت هواهم وقليبي انكوى.
(30)
> الشعب السوداني.
> صدقني ما بقدر أعيد.
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