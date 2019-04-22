مع الاعتذار للأغنية.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> صلاح قوش.

> بلادي سهول .. بلادي حقول.. بلادي الجنة للشـافوها، أو للبرة بيها سمع .. بلادي أنا بلاد ناساً تكرم الضيف وحتى الطير يجيها جيعان ومن أطراف تقيها شبع!!!.

(2)

> إسحاق أحمد فضل الله.

> لو قلتو حبيبي سلاني ودع حبي ونسانى ما بصدقكم ده حبيبى الروح بالروح.

(3)

> حسن إسماعيل.

> تهمونى بيك أنا قالوا خائن أنا ما سرقت أنا جيت أعاين.

(4)

> وداد باكر.

> ومشيت معاك كل الخطاوي الممكنة البقدر عليها وبعرفها.

(5)

> نافع علي نافع.

> الليلة…الليلة .. وحرق بنار الكمائن ديل.

(6)

> عبدالرحمن الصادق المهدي.

> ما قلنا ليك الحب عذاب … مارضيت كلامنا وجيت براك أهو دا العذاب اتحلمو.

(7)

> حميدتي.

> ما افتكرت الحظ يساعد ..عمري يورق من جديد.

(8)

> علي كرتي.

> يا المصيرك تنجرح بالسلاح البيه مرة جرحتني.

(9)

> إبراهيم غندور.

> ﺃﺧﺎﻑ ﻏﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﻳﻞ ﺗﺴﻮﻗﻮ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﻳﺘﻔﺮﻕ.

(10)

> حاج ماجد سوار.

> وين ح نهرب منو وين؟.

(11)

> روضة الحاج.

> آخر حب وأول.

(12)

> علي عثمان محمد طه.

> ويا ما إنت ظالم.

(13)

> الطيب مصطفى.

> ما زمان وصوك علينا وقالوا ليك خليك حنين.

(14)

> محمد طاهر ايلا.

> عدى فات زمن العيون الإلفة والحضن الملاذ ورهافة الحس البلون ضحكة الناس العزاز.

(15)

> عبدالرحيم محمد حسين.

> قبضوني ليه جابوني اعمل ايه هنا؟؟.

(16)

> محمد يوسف مصطفى.

> أنا بخاف… أسأل عليك الناس وسر الريدة بينا يذيع… وأخاف أكتر كمان ياغالي من إيدي إنت تضيع وأعيش بعدك آه حياتي جفاف مواسم ريده مافي ربيع.

(17)

> صديق يوسف.

> وقلنا مصيرنا يوم نوصل خيالك ما وصلناه.

(18)

> الفريق لأول عمر زين العابدين.

> قصة الريد القديمة بيسألوني عليها ديمة كل ما حاولت أنسى صحو ذكراك الأليمة.

(19)

> مامون حميدة.

> كانت أيام سعيدة .. يا ربي مناي تعيدها.

(20)

> غازي صلاح الدين.

> لا بعدك بفرحني لا قربك بريحني في الحالتين أنا الضايع وما لاقي اللى ينصفني.

(21)

> عمر الدقير.

> كل ما أقول قربت ليك تلقاني بادي من الألف.

(22)

> جمال الوالي.

> قليب لي رهيف .. عارفو ما بحمل حنين.

(23)

> عبدالرحمن الخضر.

> الليل ما بنومو .. أنا حاسب نجومو.

(24)

> محمد عطا.

> أنا يا طير محل ما تطير بشوفك.

(25)

> محمد ناجي الأصم.

> نحنا في بداية طريقنا ليه تقول لي مستحيل.

(26)

> مريم الصادق المهدي.

> نحنا فوق عزنا ..قبائل ما بتهزنا.

(27)

> الصادق المهدي.

> أنا ما بقطف زهورك .. بس بعاين بي عيوني.

(28)

> عوض بن عوف.

> وأغالط نفسي بي إصرار وأقول يمكن أنا الما جيت!!.

(29)

> المجلس العسكري.

> جربت هواهم وقليبي انكوى.

(30)

> الشعب السوداني.

> صدقني ما بقدر أعيد.