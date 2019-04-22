- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّه بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان موضوع إنشاء قوات أمن خاصة وسريعة للتعامل مع العمليات الإرهابيّة على الحدود بين البلدين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك من طهران، أعلن روحاني استعداد بلاده لتأمين كل ما تحتاج إليه باكستان من نفط وغاز.
وقال إنَّ المباحثات شملت أيضاً الإجراءات الأميركية الخاطئة لا سيما ما يتعلق بالقدس والجولان والإساءة إلى حرس الثورة.
من جهته، أكد خان أنَّ بلاده تعاني من الإرهاب، وكذلك إيران لهذا فإنّها لن تسمح بأن تستخدم أرضها لشن الإرهاب ضدّ دول الجوار ولا سيما إيران، قائلاً “علينا ان نثق ببعضنا بأن كلا البلدين لن يسمحا باستخدام أراضيهما لإستهداف أمن البلد الآخر”.
خان اعتبر أن قرار اسرائيل باحتلال مرتفعات الجولان وإعلان القدس عاصمة لها سيزعزع أمن المنطقة.
ویشکّل البحث عن سبل تعزیز الشراکة والعلاقات الثنائیة بین إیران وباکستان في شتی المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة من محاور المحادثات الثنائیة بین روحاني وخان.
الميادين
كانت هذه تفاصيل خبر خان: قرار اسرائيل باحتلال مرتفعات الجولان وإعلان القدس عاصمة لها سيزعزع أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.