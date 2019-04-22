خان: قرار اسرائيل باحتلال مرتفعات الجولان وإعلان القدس عاصمة لها سيزعزع أمن المنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أنّه بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان موضوع إنشاء قوات أمن خاصة وسريعة للتعامل مع العمليات الإرهابيّة على الحدود بين البلدين.

وفي مؤتمر صحافي مشترك من طهران، أعلن روحاني استعداد بلاده لتأمين كل ما تحتاج إليه باكستان من نفط وغاز.

وقال إنَّ المباحثات شملت أيضاً الإجراءات الأميركية الخاطئة لا سيما ما يتعلق بالقدس والجولان والإساءة إلى حرس الثورة.

من جهته، أكد خان أنَّ بلاده تعاني من الإرهاب، وكذلك إيران لهذا فإنّها لن تسمح بأن تستخدم أرضها لشن الإرهاب ضدّ دول الجوار ولا سيما إيران، قائلاً “علينا ان نثق ببعضنا بأن كلا البلدين لن يسمحا باستخدام أراضيهما لإستهداف أمن البلد الآخر”.

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خان اعتبر أن قرار اسرائيل باحتلال مرتفعات الجولان وإعلان القدس عاصمة لها سيزعزع أمن المنطقة.

ویشکّل البحث عن سبل تعزیز الشراکة والعلاقات الثنائیة بین إیران وباکستان في شتی المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة من محاور المحادثات الثنائیة بین روحاني وخان.

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