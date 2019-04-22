الانتقالي العسكري يحذر من الخلافات الدينية والسياسية ومآلاتها على استقرار السودان وأمنه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد المجلس العسكري الانتقالي التزامه بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية يتوافق عليها شعب السودان، وقال رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية بالمجلس العسكري الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق لدى لقائه بقاعة الصداقة حسب صحيفة آخر لحظة أمس، حشداً من الأئمة والدعاة إن القوات المسلحة ظلت طوال تاريخها جزءاً أصيلاً من الشعب السوداني تحمي قيمه ومكتسباته.

ودعا عبد الخالق الأئمة والدعاة إلى تعزيز مفاهيم السلم والأمن الاجتماعي، ونبذ القبلية والجهوية وتوطيد قيم التسامح الديني ومنهج الوسطية، محذراً من الخلافات الدينية والسياسية ومآلاتها على استقرار السودان وأمنه.

من جانبهم أعلن عدد من ممثلي الأئمة والدعاة مباركتهم لانحياز القوات المسلحة لخيار الشعب وثورته، متعاهدين على النصح والشورى، واختيار القوي الأمين لولاية الشأن العام.