رجل يشرع في الانتحار بتناوله لمادة سامة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت سيدة أجنبية عن محاولة زوجها التخلص من حياته بتناوله مادة سامة بمنزلهما في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن السيدة عثرت على قنينة تحتوي على صبغة شهر إلى جانب زوجها الذي كان يعاني من آلام شديدة في البطن. وأضاف المصدر أنها أسرعت باسعافه بمساعدة الجيران. وكشفت للشرطة عن تجرعه كمية من صبغة الشعر السامة، بغرض الانتحار. وأوضح المصدر أن شرطة شيكان دونت ضده بلاغاً بالشروع في الانتحار وعينت له حرساً بالمستشفى إلى حين تماثله للشفاء، فيما كشفت تحرياتها عن أنه أقدم على الخطوة نتيجة لخلافات أسرية.