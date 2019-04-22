اختفاء فتاة في ظروف غامضة بكرري…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اختفت فتاة عمرها 18 عاماً في ظروف غامضة من منزل أسرتها بمحلية كرري .
وكشف مصدر لـ(السوداني) عن أن أسرة الفتاة فقدتها بعد تأخرها عن الحضور للمنزل، وقال إنها بحثت عنها في كل مكان يتوقع وجدوها فيه بيد أنها لم تجد أثراً لها، وأضاف المصدر أن أسرتها لجأت للشرطة مدونة بلاغاً بفقدانها، وتركت أوصافها لدى الشرطة للبحث عليها، مشيرا إلى أن الفتاة لم يسبق لها أن غابت أو اختفت عن أنظار أسرتها الأمر الذي أثار خوف ذويها عليها.
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