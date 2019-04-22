حركه مسلحة موقعة على السلام مع النظام البائد تهدد باعلان الحرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم جسم جديد باسم (المنسقيه العليا للحركات المسلحه ) يضم نحو (40) حركه مسلحة موقعة على السلام مع النظام البائد تجمع المهنيين السودانيين وقوى اعلان الحرية والتغيير بممارسه الاقصاء والتهميش لبقية القوى السياسيه والحركات وفي ذات الاثناء هددوا باعلان الحرب علا المجلس العسكري حال تسليمه السلطه لتجمع المهنيين . وبحسب صحيفه الانتباهة حذر رئيس تنسيقية الحركات عبد الرحمن بنات في مؤتمر صحفي امس المجلس العسكري من التعامل مع تجمع المهنيين واعلان الحرية والتغيير لممارستهم الاقصاء. المادة السابقة اجنبية تهرب بنصف مليون جنيه من هذا الرجل… المقالة القادمة اختفاء فتاة في ظروف غامضة بكرري…

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