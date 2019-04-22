اجنبية تهرب بنصف مليون جنيه من هذا الرجل…

الخليج 365:

استولت خادمة منزلية على عملات أجنبية قدرت بنصف مليون جنيه سوداني، من منزل مخدمها بمنطقة الأزهري جنوب الخرطوم.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن موظفاً أخطر الشرطة متهماً خادمة استجلبها للعمل بمنزله، بسرقتها 5 آلاف دولار و3 يورو و2500 درهم إماراتي، و2 ألف ريال سعودي، موضحاً أنها اختفت في ظروف غامضة مع اختفاء الأموال، وأضاف المصدر أن الشرطة دونت ضدها بلاغاً بالسرقة وكلفت فريقاً من المباحث بالقبض عليها للتحقيق معها حول إدعاء مخدمها، وكشف غموض السرقة. المادة السابقة ما بعد التصعيد.. بقلم لينا يعقوب المقالة القادمة حركه مسلحة موقعة على السلام مع النظام البائد تهدد باعلان الحرب

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