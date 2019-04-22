فَضاءٌ سياسيٌّ جَديدٌ.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

شُلّة من الشباب في ميدان الاعتصام اقتربوا مني، لأنّ أحدهم كان تلميذاً لي، لم ألتقه منذ فترة، وبعد السلام (حق الله.. بَق الله)، طلب مني أحدهم تحليلاً للوضع الحالي، فقلت لهم أنا جئت أعرف الحاصل منكم، فقالوا نحن في وسط الغابة لا نرى إلا الشجر الذي أمامنا ولا ندري بما يجري خارج الميدان، فقلت له ألا تخشون أن يسرق اعتصامكم هذا أو تستغله جهة ما لهدفٍ غير أهدافكم، فصاح أحدهم (ويييين يا عمّك دَا كَان زمان، نحن تاني أيِّ حاجة ما عاجبانا بننزل الشارع دا وننوم ونموت فيه إذا دعا الأمر).. علمت منهم أنّهم ظلوا مُرابطين في الموقع منذ السادس من أبريل، وأنّهم يبيتون بالتناوُب, سألتهم إن كانت هناك جهةٌ تُنظِّم لهم عمل الورديات هذا، فأجابوا بالنفي، وقالوا إنّهم كشُلة نظّموا أنفسهم بأنفسهم (شُفتوا كَيف؟)، أخبرني أحدهم بأنّه في إحدى ليلات مبيته وعند حوالي الساعة الثانية صباحاً مرّ عليه أحدهم ودردش معه قليلاً، وقال له إنّ لديهم فكرة تكوين مجموعة تُسمّى (شباب حول القائد)، وذكر له اسم القائد، وأنّ أهداف المجموعة هو حماية جذوة الثورة، فسألته عن ردة فعله؟ فقال والله فكرة مُش بطّالة، لأنّو نحن بعد فض الاعتصام لا بُدّ من أن يكون لنا نشاطٌ سياسيٌّ، وما مُمكن ننوم تاني ونصحى بعد ثلاثين سنة عشان نلقى البلد مُنتهية..!

(2)

من الحديث أعلاه، أيقنت بأن هذا الشباب الذي تناول جُرعة سياسيّة عالية ومُركّزة بفضل هذه الثورة “الديسمبرية – الأبريلية غير العادية”، أصبح الآن في حاجةٍ لمواعين سياسية جديدة تستوعب وتُنظِّم نشاطه السِّياسي، وبالتّالي يُمكننا القول إنّ من أهم نتائج الثورة هو صناعة فضاءٍ سياسي جديدٍ قد لا تدركه الأوعية القديمة وهنا مَكمن الخُطورة، فإذا لم تظهر هذه المواعين بالسرعة المطلوبة فقد تظهر أوعية منحرفة مثل شباب حول القائد المُشار إليه أعلاه، بعبارة ثانية أن الفضاء السِّياسي لا يعرف الفراغ، فإمّا أن يُملأ بتنظيماتٍ مُتعارفٍ عليها مثل الأحزاب وجماعات الضغط والنقابات ومُنظّمات المُجتمع المدني أو يُملأ بالحركات المُتطرِّفة من دينية وجهوية وعُنصرية، وهنا يطرح السُّؤال نفسه ما هو المطلوب لتحقيق ما ذهبنا إليه وتفادي ما نخشى منه؟ من المُؤكّد أنّ هناك من يقول إنّ الأحزاب القائمة كَفيلةٌ باستيعاب الرُّوح الجديدة لولا أنّها كَانت مَحرومةً من الاتصال ومُضيّقٌ عليها، وبعد إزالة الحواجز هذه فسوف يعود لها شبابها وتملأ الفراغ.

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بالمُقابل، هُناك من يرى أنّ الأحزاب القَديمة قَد تَكلّست ولم تَعُد قادرةً على تطوير نفسها، بدليل أنّ الحراك الذي نَجَمَت عنه الثورة قد قاده تَجَمُّع المهنيين والذي لولاه لما كَانَت هُناك ثَورةٌ..!

(3)

في تقديري، إنّه يجب ألا نضيق واسعاً، ونعطي الأحزاب الموجودة فُرصة لطرح برامجها، وفي نفس الوقت نعطي فُرصة لظهور أحزاب جديدة وهذا يُمكن الوصول إليه بقانون انتخابات غير عادي، إنما بقانون يقوم على التمثيل النسبي وذلك بجعل السودان كله دائرة انتخابية واحدة تترشّح فيها قوائم برموز أو أسماء من هم على رأس القائمة، ثُمّ تحدّد قوة المقعد بأن تكون خمسين ألف مثلاً، فلو نالت قائمة ما مليون صوتٍ يكون لديها (20) مَقعداً وهكذا, فالتّمثيل النِّسبي سَوف يَفرض أحزاباً قوميةً ويبعدنا عن التّكتُّلات الجهويّة، والأهم أنّه سوف يقضي على “أحزاب الفكّـة”، وسوف يُتيح فُرصة لظُهُور اصطفافٍ جديدٍ أي أحزاب جديدة، كَمَا أنّه يُمكِّن الأحزاب القديمة بأن تَعرض نفسها بصُورةٍ جَديدةٍ.. ويلا صوِّتوا كُلّكم..!