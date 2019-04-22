نهب ديوان الزكاة والمحلية وهيئة مياه الرهد

شهدت مدينتي الحواتة وأبو رخم بمحلية الرهد أحداث عنف ونهب بمباني ديوان الزكاة والمحلية وهيئة مياه ود العقيلي وإدارة الغابات. وأصيب عدد من أفراد الشرطة أثناء محاولتهم التصدي لأعمال التخريب والنهب والسلب التي قام بها موكب سلمي بالمنطقة.

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وقال أمين ديوان الزكاة بالمحلية عباس الرضي حسب صحيفة الإنتباهة أمس، أن مجموعة من المتفلتين في الموكب السلمي قاموا بنهب وإضرام النيران في مخازن الزكاة بالمحلية وسرقة أكثر من خمسة آلاف جوال ذرة وسمسم ودخن، وعدد من النقود والأدوات المكتبية، مبيناً بأن جملة الخسائر الأولية تقدر بنحو خمسة عشر مليون جنيه. وتمكنت نيابة الحواتة والشرطة من توقيف 30 متهماً وبحوزتهم عدد من المسروقات وتم تدوين بلاغات ضدهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)